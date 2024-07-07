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Царьград

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Жара. +42 градуса. Где в России ждать погодных рекордов

Жара. +42 градуса. Где в России ждать погодных рекордов

Жителей сразу нескольких регионов ждёт аномальная жара. Столбики термометров будут показывать +42 градуса.

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