«Им обоим наплевать на идеологию»: Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

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«Я очень сожалею, что подобное произошло в эфире нашего канала. Подобное не должно иметь место, особенно сейчас, даже несмотря на то, что мне говорят: „Вот, анекдоты, карикатуры…“ Когда происходят подобные трагедии, меняется параметр возможностей карикатурно говорить или рассказывать анекдоты», — витиевато высказался Венедиктов* После пришлось извиниться и самой Лазерсон.

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Комментарии
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Владимир Аверков
подонки...все эти шнеерзоны,либерманы и венедиктовы(по маме-жидок дыховичный)...просто хевра поцев(ничего,что я на идише?)...
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