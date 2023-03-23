Пора очистить пространство вокруг себя: китайский совет дня на четверг, 23 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 марта? Есть у четверга закон — в этот день нужно есть рыбу и наводить чистоту.