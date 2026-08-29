Сталин с нами — говорит и доказывает глубинный народ России Почему Советское прошлое лучше знают в якутской тайге, чем в столицах Маргарита Образцова Фото: автора Поселок Нижний Бестях, стоящий на правом берегу Лены, — место для Якутии стратегическое.
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Сталин с вами, "глубинные" дикари! Хотелось бы, чтобы нашелся "верный ленинец" - недобитый сталинец, который навел бы вам "твердый порядок", кнутом и штыком обеспечив вам очередное "светлое будущее". Коммунизма, понятно, не случится, но кол-во жаждущих лагерного социализма - сократится радикально.
Вся проблема у нашего народа, что он стал глубинным. А пора бы уже подняться из глубины и стать тем, кем его нарекли по конституции - единственным источником власти в стране.