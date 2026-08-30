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ИА Регнум

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Силы ПВО отразили атаку шести беспилотников на Москву

Силы ПВО отразили атаку шести беспилотников на Москву

Атаку шести беспилотников на Москву отразили ночью 31 августа подразделения противовоздушной обороны.

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