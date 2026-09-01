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Царьград

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Си Цзиньпин: Китай усилит координацию по международным конфликтам

Си Цзиньпин: Китай усилит координацию по международным конфликтам

На саммите ШОС в Бишкеке Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усилить взаимодействие по международным конфликтам, включая российско-украинский, и предложил улучшить механизмы и расширить партнерства организации.

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