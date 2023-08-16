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Контрольные матчи. «Спартак» сыграет с «Северсталью», «Торпедо» против «Химика»

Контрольные матчи «Спартак» – «Северсталь» – 13:00  «Химик» – «Торпедо» – 17:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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