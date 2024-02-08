Андрей Травников обозначил направления развития системы образования Новосибирска в 2024 году

Глава региона поблагодарил педагогов города за их труд, обозначил задачи, стоящие перед системой образования Новосибирской области в текущем году: «Благодарю вас за большую работу по реализации национальных проектов, федеральных, областных программ в 2023 году.
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