Более 200 смоленских работодателей получили в этом году разрешение на финансирование расходов по охране труда

С начала 2024 года Отделение СФР по Смоленской области выдало разрешение на финансирование расходов по охране труда более 200 работодателям С начала года Отделение СФР по Смоленской области выдало разрешение на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 208 предприятиям в Смоленской области.
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