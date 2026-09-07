Запад снова хочет погреть руки на замороженных активах РФ

Нидерланды вновь активизировали усилия по передаче замороженных российских активов Украине. По данным дипломатических источников, официальная позиция Гааги остаётся неизменной: использование этих средств необходимо для покрытия как краткосрочных, так и долгосрочных потребностей Киева.