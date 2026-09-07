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Аргументы недели

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Запад снова хочет погреть руки на замороженных активах РФ

Запад снова хочет погреть руки на замороженных активах РФ

Нидерланды вновь активизировали усилия по передаче замороженных российских активов Украине. По данным дипломатических источников, официальная позиция Гааги остаётся неизменной: использование этих средств необходимо для покрытия как краткосрочных, так и долгосрочных потребностей Киева.

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