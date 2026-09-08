TF1: стоимость украденных из музея Ренуара под Ниццей картин оценивается в €9 млн

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Стоимость картин, украденных из музея французского импрессиониста Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер под Ниццей на юге Франции, оценивается в €9 млн.
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