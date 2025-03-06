CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России

Прекращение предоставления Украине разведданных и военной помощи со стороны США гарантирует России победу, в такой ситуации мирное соглашение может не потребоваться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии