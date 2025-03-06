Русская весна
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Русская весна

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CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России

CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России

Прекращение предоставления Украине разведданных и военной помощи со стороны США гарантирует России победу, в такой ситуации мирное соглашение может не потребоваться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

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