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Орловские новости

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В Орловской области объединили отделы финансовой отчетности и IT

В Орловской области объединили отделы финансовой отчетности и IT

Отдел объединит задачи финансовой отчетности и цифровизации региона, специалисты займутся администрированием серверов, обеспечением кибербезопасности и поддержкой госсистемы «Электронный бюджет».

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