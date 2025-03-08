The Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию

Президент США Дональд Трамп «наконец» начал оказывать небольшое давление на Россию, пишет The Hill. Как сообщает издание, американский лидер рассматривает возможность введения дополнительных санкций и пошлин в отношении России, чтобы «усадить» Москву за стол переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
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