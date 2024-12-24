В США раскрыли ужасные опыты ЦРУ над людьми при помощи наркотиков и гипноза

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в середине прошлого века ставило эксперименты над людьми при помощи наркотиков, гипноза, сенсорной депривации, иногда люди даже не знали о своем участии в подобных опытах, пишет Архив национальной безопасности США.