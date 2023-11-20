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Миодраг Божович: «Карпин может работать в Испании – он построил там карьеру футболиста. Семак может переехать во Францию. В Англию точно не позовут – там не любят русских»

Миодраг Божович: «Карпин может работать в Испании – он построил там карьеру футболиста. Семак может переехать во Францию. В Англию точно не позовут – там не любят русских»

«Почему нет спроса на российских тренеров? Европа закрытая. Любому иностранному тренеру сложно найти работу в топ-5 сильнейших европейских чемпионатов, если не построил там карьеру в роли игрока.

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