Большинство офицеров ВСУ поддержали волю крымчан в 2014 году — Аксёнов

Абсолютное большинство офицеров и командиров украинской армии, находящиеся на полуострове в 2014 году, поддержали волю крымчан вернуться в состав России, заявил глава республики Сергей Аксёнов 16 марта в эфире «Крым 24».
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