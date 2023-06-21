Военное обозрение

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Госсекретарь США заявил, что рассчитывает на содействие Китая в давлении на КНДР

Госсекретарь США заявил, что рассчитывает на содействие Китая в давлении на КНДР

Власти США надеются на помощь Китая в принуждении КНДР к отказу от ракетных испытаний и ядерной программы.

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