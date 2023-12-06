ЕС отправляет в Армению новую "партию шпионов": Грузинам — привет

Евросоюз собрался направить в Армянскую республику техническую миссиюГлава делегации ЕС в Армении Василис Марагос сообщил, что европейская сторона намерена в конце этого года или в начале следующего отправить в республику техническую миссию.
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