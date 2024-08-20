arXiv: Млечный Путь врежется в галактику Андромеда с вероятностью 50%

Международная группа ученых из Финляндии, Франции и Великобритании оценила вероятность столкновения нашей галактики Млечный Путь с соседней галактикой Андромеда, которое может произойти в течение следующих 10 млрд лет.
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