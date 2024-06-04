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Где алматинцам вакцинироваться против кори

Где алматинцам вакцинироваться против кори

3 176 cлучаев кори зарегистрировали в южной столице с начала года по 31 мая, передает inAlmaty.kz. Об этом сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

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