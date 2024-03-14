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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024 Монреаль, Канада Расписание трансляций 20 марта, среда Пары, короткая программа 19:00 21 марта, четверг Женщины, короткая программа 0:00 Мужчины, короткая программа 18:10 22 марта, пятница Пары, произвольная программа 1:10 Танцы на льду, ритм-танец 18:20 23 марта, суббота Женщины, произвольная программа 1:00 Танцы на льду, произвольный танец 20:30 24 марта, воскресенье Мужчины, произвольная программа 1:00 Показательные выступления 21:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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