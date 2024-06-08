Невероятно крутой автобус! Почему их сделали всего 1000 штук?

Если автобусы кажутся вам понятной и даже немного примитивной темой, взгляните на это. Не двухэтажный, а двухуровневый! Дело в том, что у выпущенного в 1954 году автобуса не было двух полноценных «палуб», как может показаться.
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