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Невероятно крутой автобус! Почему их сделали всего 1000 штук?

Невероятно крутой автобус! Почему их сделали всего 1000 штук?

Если автобусы кажутся вам понятной и даже немного примитивной темой, взгляните на это. Не двухэтажный, а двухуровневый! Дело в том, что у выпущенного в 1954 году автобуса не было двух полноценных «палуб», как может показаться.

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