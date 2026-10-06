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Царьград

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Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2026 год до $96,32

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2026 год до $96,32

Минэнерго США увеличило прогноз стоимости Brent на 2026 год до $96,32 за баррель. Ведомство ожидает цену $105 в четвертом квартале, несмотря на рост поставок.

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