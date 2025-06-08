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Пашинян поблагодарил Азербайджан за унижение Армении и бросил камень в сторону России

Пашинян поблагодарил Азербайджан за унижение Армении и бросил камень в сторону России

БлокнотРУ Премьер Армении считает, что разгром его его страны Азербайджаном в Нагорном Карабахе не дал ей «пойти по пути другого соседа».

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Комментарии
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W
Walery
По мнению Пашиняна, унижение Армении в Карабахе и разгром ее армии надо воспринимать как «прививку от вируса имперства».   Пашинян будучи ЛГБТ-шником не только перепутал свою задницу с детородным женским органом, но и разгром Карабаха как гибель армянской армии.  Разве Армянская армия участвовала в боях за Карабах? И какой там был разгром чьей Армии?  Армяне сидели в РФ на рынках и ничем не помогли Карабаху. Там погибли именно российские миротворцы оберегая население Арцаха от гшеноцида со стороны азеров.  Пашинян самый тупой продажный армямин в истрии и это уже останется на Века!
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6 час.
Нина Третьякова
Милая Сусанна, примите соболезнования по погибшим... Вечная Память... Здоровья и всего самого доброго Вам, и вашим родным.
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5 час.
Ольга Каширина
Удивительно, что такой    &quot;правитель&quot; как  Пашинян не  стесняется показать   свое недомыслие. Подожди,голубок,  Азербайджан  еще покажет  свое отношение к Армении.  Недаром  столь  уважаемые тобой  азербайджанцы  выперли   всех армян  из Баку  с их любимых   бакинских улиц.
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4 час.
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