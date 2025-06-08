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Walery

По мнению Пашиняна, унижение Армении в Карабахе и разгром ее армии надо воспринимать как «прививку от вируса имперства». Пашинян будучи ЛГБТ-шником не только перепутал свою задницу с детородным женским органом, но и разгром Карабаха как гибель армянской армии. Разве Армянская армия участвовала в боях за Карабах? И какой там был разгром чьей Армии? Армяне сидели в РФ на рынках и ничем не помогли Карабаху. Там погибли именно российские миротворцы оберегая население Арцаха от гшеноцида со стороны азеров. Пашинян самый тупой продажный армямин в истрии и это уже останется на Века!