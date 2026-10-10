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Петербурженка напоила сына уксусом, облила ему лицо кислотой и пыталась утопить

Петербурженка напоила сына уксусом, облила ему лицо кислотой и пыталась утопить

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Петербургский суд арестовал Валентину Григорьеву, которая напоила уксусом 12-летнего сына и пыталась его утопить.

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