Петербурженка напоила сына уксусом, облила ему лицо кислотой и пыталась утопить

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Петербургский суд арестовал Валентину Григорьеву, которая напоила уксусом 12-летнего сына и пыталась его утопить.
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