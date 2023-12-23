Омбудсмен Мороков: учителям стоит запретить пользоваться телефоном в школе

Если для детей действует запрет на использование телефонов на уроках, то соответствующее правило должно распространяться и на учителей, заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с изданием "Накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии