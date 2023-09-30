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Несекретные материалы

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«Я не Skynet, я только учусь»: куда заведут США заигрывания властей с искусственным интеллектом

«Я не Skynet, я только учусь»: куда заведут США заигрывания властей с искусственным интеллектом

27 сентября в медиапространство залетели один за другим два любопытных политических пранка. На первом вирусном видео несколько вышедших в тираж голливудских звёзд (актёры Лундгрен, Дакаскос, Мэдсен и другие), явно не понимая, что несут, старательно проговаривают на камеру «давайте скинем Санду» – речь, конечно же, о президенте Молдавии.

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Комментарии
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E
Ed
Очень редко бывают толковости по ИИ, как в этом случае!
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