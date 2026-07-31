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«Брентфорд» согласовал рекордный трансфер полузащитника «Ланса»

«Брентфорд» согласовал рекордный трансфер полузащитника «Ланса»

«Брентфорд» достиг устной договоренности с «Лансом» о переходе полузащитника Мамаду Сангаре.«Брентфорд» достиг устной договоренности с «Лансом» о переходе полузащитника Мамаду Сангаре.

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