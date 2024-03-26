Надо действовать по примеру ОАЭ, где ни один мигрант не получит гражданства, но будет выкинут из страны за малейшее преступление.
"Миграция, как плесень": политолог объяснил, что делать с мигрантами после "Крокуса"
Комментарии
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Елена
Прежде всего нужно посмотреть на наших чиновников, за взятки раздающих разрешения и паспорта, строго их наказать, а незаконно получивших гражданство депортировать! Уже только по незнанию языка новыми "гражданами" можно быстро выявить массу нарушителей и взяточников. Как можно не понимать - сегодня ты у него берешь взятку, а завтра он изобъет (зарежет, изнасилует) твоего ребенка!
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1 час.
нл
николай лебедев
Если такой -гражданин Росси, то вычищать всех родственников из России до последнего.
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44 мин.
Николай Рязанов
В Южной Корее принимают по квоте на определенное предприятие,если ушел-немедленная департация.
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41 мин.
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