"Миграция, как плесень": политолог объяснил, что делать с мигрантами после "Крокуса"

Елена

Прежде всего нужно посмотреть на наших чиновников, за взятки раздающих разрешения и паспорта, строго их наказать, а незаконно получивших гражданство депортировать! Уже только по незнанию языка новыми "гражданами" можно быстро выявить массу нарушителей и взяточников. Как можно не понимать - сегодня ты у него берешь взятку, а завтра он изобъет (зарежет, изнасилует) твоего ребенка!