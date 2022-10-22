Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    ТАЙНА БИГФАРМЫ ОБРЕЛА ЧЕРТЫ. КОВИД - ЧАСТЬ СГОВОРА Тайна бигфармы обрела истинные осязаемые черты. Глава Еврокомиссии...Нада - Покройте с...
  • Irina Karamysheva (Карамышева)
    ОСОБЕННО ПОНРАВАИЛОСЬ:  "Кто занят познанием себя, тому некогда судить других. Не суди, если сможешь, они тоже в Пути...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 о...
  • Irina Karamysheva (Карамышева)
    Благодарю!Нада - Покройте с...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 октября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 октября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать третье октября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1125 =В вашем ДНК происходит интенсивное очищение и перепрограммирование на магнитно-кристаллическом уровне = Величайший грех, не менее греха убийства – грех преступления против Любви, грех Любви проданной и купленной = Вместе наши точки Света будут сиять и освещать Путь всем тем, кто решит присоединиться к нам = В центре внимания должны стоять: такт, обаяние манер поведения и отсутствие язвящего слова в речи = Вы имеете бесконечное количество помощников, так же, как и вы помогаете бесконечному количеству других=Вы притягиваете к себе те жизненные уроки, которые вам необходимы для познания своего внутреннего Мира =Главное, не делайте выводов, не поговорив с человеком один на один, ведь только так можно понять этого человека = Для сохранения семьи мужчинам нужно оставлять "твёрдую" руку на работе, а дома иметь "бархатную" = Духовное пробуждение России, Единение её народа в Духе и есть самое настоящее чудо Второго Пришествия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх