Экс-капитан сборной команды Англии по футболу Дэвид Бэкхем может стать кандидатом на пост президента Международной федерации футбола (FIFA).
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