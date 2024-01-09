Владимир Путин дал поручения МЧС в связи с отсутствием отопления в Московской и Херсонской областях

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» помочь в обеспечении теплом и электричеством жителей Подмосковья и Херсонской области после произошедших в этих регионах на праздниках аварий.
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