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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Самсонов: «Бедард заметен и опасен, когда у него есть пространство. Он доказал в первых играх, что с ним нужно будет считаться»

1-й номер драфта НХЛ-2023 в первых трех матчах в НХЛ забросил одну шайбу и отдал две передачи. «Однозначно он заметен и опасен, когда у него есть пространство.

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