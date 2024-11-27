В США заявили, что израильско-ливанское соглашение будет действовать постоянно

Заключенное между Израилем и Ливаном соглашение о прекращении огня будет действовать на постоянной основе, а не ограничится переходным периодом в 60 дней, заявил в интервью Al Jazeera спецпосланник Соединенных Штатов по региону и эмиссар президента Джо Байдена Эймос Хокстин.
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