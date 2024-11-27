Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Есть сомнения по поводу слов Токаева! Он смотрит на запад и в одно прекрасное время шагнет туда!Токаев назвал отн...
  • Svetlana Kuzmina
    Демократическая партия США это партия войны и она должна быть запрещена во всём мире.Администрация Бай...
  • tsan tsan
    У министра сельского хозяйства все шарики на местах ? Помнится, некий Никита выращивал кукурузу за полярным кругом . ...Минсельхоз задума...

В США заявили, что израильско-ливанское соглашение будет действовать постоянно

В США заявили, что израильско-ливанское соглашение будет действовать постоянно

Заключенное между Израилем и Ливаном соглашение о прекращении огня будет действовать на постоянной основе, а не ограничится переходным периодом в 60 дней, заявил в интервью Al Jazeera спецпосланник Соединенных Штатов по региону и эмиссар президента Джо Байдена Эймос Хокстин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх