Лавров: США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа

Соединенные Штаты блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие на территории сектора Газа. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, на заседании Совета Безопасности всемирной организации выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
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