Лавров: США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа

Соединенные Штаты блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие на территории сектора Газа. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, на заседании Совета Безопасности всемирной организации выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.