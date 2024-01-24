Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 804 подписчика

Лавров: США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа

Лавров: США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа

Соединенные Штаты блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие на территории сектора Газа. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, на заседании Совета Безопасности всемирной организации выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх