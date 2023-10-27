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Для петербуржцев организовали внеплановые обследования по выявлению риска развития инсульта

Для петербуржцев организовали внеплановые обследования по выявлению риска развития инсульта

Жителей Петербурга позвали на скрининговое обследование для выявления риска развития инсульта. Акция, как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению города, проводится в рамках недели борьбы с инсультом.

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