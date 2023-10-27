Для петербуржцев организовали внеплановые обследования по выявлению риска развития инсульта

Жителей Петербурга позвали на скрининговое обследование для выявления риска развития инсульта. Акция, как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению города, проводится в рамках недели борьбы с инсультом.
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