Сорвали планы! Зашли незаметно, ушли без следа: дерзкий рейд ВС РФ потряс гарнизон ВСУ

По информации, опубликованной украинским волонтёром Кристиной Сашко, группа российских бойцов сумела скрытно проникнуть в район расположения украинских сил и провести результативную операцию против расчётов беспилотников.
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