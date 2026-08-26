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Сорвали планы! Зашли незаметно, ушли без следа: дерзкий рейд ВС РФ потряс гарнизон ВСУ

Сорвали планы! Зашли незаметно, ушли без следа: дерзкий рейд ВС РФ потряс гарнизон ВСУ

 По информации, опубликованной украинским волонтёром Кристиной Сашко, группа российских бойцов сумела скрытно проникнуть в район расположения украинских сил и провести результативную операцию против расчётов беспилотников.

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