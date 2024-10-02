Расчет "Града" уничтожил большое скопление ВСУ в курском приграничье

Расчет реактивной системы залпового огня "Град" соединения морпехов группировки "Север" уничтожил крупное скопление боевиков и техники ВСУ в одном из населенных пунктов приграничной территории Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии