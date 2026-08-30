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Семь человек погибли в результате затопления судна у Северного Кипра

Семь человек погибли в результате затопления судна у Северного Кипра

По меньшей мере семь человек погибли в результате затопления судна у побережья Северного Кипра. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на премьер-министра непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унала Устеля.

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