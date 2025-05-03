Хорошие игры, которые вы могли пропустить в апреле

Хорошие игры, которые вы могли пропустить в апрелеВ новом выпуске вас ждут зомби-выживач в традициях This War of Mine, платформер в духе Limbo, карточный рогалик, навеянный Францем Кафкой, соулслайк в антураже а-ля NieR: Automata и другие интересные игры, которые необязательно на что-то похожи.