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FiNE NEWS

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ПВО уничтожила около 40 беспилотников в Ростовской области за ночь

ПВО уничтожила около 40 беспилотников в Ростовской области за ночь

В ночь на 1 сентября в Ростовской области была отражена воздушная атака, в ходе которой силы противовоздушной обороны уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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