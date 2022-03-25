Кейт Миддлтон надела особенную брошь королевы Елизаветы II в последний день пребывания на Ямайке

Четверг — стал последним днём пребывания Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Ямайке. Конечно, Кембриджским было необходимо поставить жирную точку в честь приезда в государство карибского бассейна, особенно учитывая сложившуюся ситуацию в стране.