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Газета.ру

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При налете дронов на Севастополь погибла девочка, еще трое человек пострадали

При налете дронов на Севастополь погибла девочка, еще трое человек пострадали

 © РИА Новости В Севастополе вечером 6 сентября силы ПВО отражали атаку беспилотников. В результате налета погибла девочка 2011 года рождения, еще три человека получили ранения.

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