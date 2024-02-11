Приметы и поверья на 12 февраля 2024 года: что нельзя делать в этот день Татьяна Орлонская 12 февраля 2024 года, Русская Православная Церковь отмечает Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
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