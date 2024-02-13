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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 14 февраля

Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 14 февраля

Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби, Заринске и еще в нескольких селах В Алтайском крае 14 февраля пройдут пожарно-тактические учения в 12 населенных пунктах, сообщили в МЧС региона.

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