Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 14 февраля

Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби, Заринске и еще в нескольких селах В Алтайском крае 14 февраля пройдут пожарно-тактические учения в 12 населенных пунктах, сообщили в МЧС региона.
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