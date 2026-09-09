Мэр Москвы объявил об открытии трех центров женского здоровья

С сентября три новых центра женского здоровья принимают пациенток в Москве, сообщил Сергей Собянин. Учреждения работают по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и рассчитаны примерно на 500 тысяч москвичек.
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