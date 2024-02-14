В Татарстане на ремонт дорог общего пользования выделят почти 183,9 млн

В Татарстане на ремонт девяти участков дорог общего пользования выделено 183,9 млн рублей. Главное управление содержание и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республики является заказчиком, как указано на портале госзакупок.
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