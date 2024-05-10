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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симонс не вернется в «ПСЖ» летом – вероятна еще одна аренда. Его хотят «Барса», «Лейпциг» и клубы АПЛ

Будущее полузащитника определится до начала Евро-2024. «ПСЖ» не хочет продавать Хави, который нынешний сезон проводит в «РБ Лейпциг» на правах аренды.

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