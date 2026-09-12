Британский журнал «Спектатор» — качественное консервативное издание с двухвековой историей — пишет, что Украина проигрывает войну.
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